| | В Калмыкии начался сбор помощи погорельцам Аршана
События

В Калмыкии начался сбор помощи погорельцам Аршана

В Калмыкии начался сбор помощи погорельцам Аршана

Сегодня, несмотря на свой выходной, возглавляющий Республику Алексей Орлов собрал экстренное совещание, на котором поручил выделить по 100 тыс. руб. каждой из семей, пострадавших от пожара, который произошёл вчера в элистинском посёлке Аршан.
Деньги переведут погорельцам на лицевые счета уже в этот понедельник. Больше того, каждый из членов пострадавших семей уже получил по 10 тыс. руб. Четыре потерявшие всё в результате пожара многодетные семьи жильё получат в первую очередь.
Причины пожара пока выясняются. Известно только, что случился он вчера рано утром в одной из квартир, расположенной на втором этаже.

К месту незамедлительно отправили 50 пожарных с 8 автоцистернами. Были открыты оперативный штаб по пожаротушению и пункт обогрева. Эвакуировать пришлось 15 жильцов. Благодаря взаимодействию всех подразделений и слаженности их действий, распространения огня на весь дом допущено не было. На данный момент специалисты разбирают конструкции здания и устанавливают причину возгорания.

В сгоревшем доме количество прописанных — 76 человек, включая 24 детей и 2 инвалидов. Из 16 проживающих там семей вначале расселили 4, то есть 18 человек. С размещением остальных определились позже. Работает временный пункт по размещению погорельцев, они обеспечены горячим питанием. Помогают погорельцам и их односельчане — продуктами, предметами первой необходимости, одеждой. Сотрудники элистинской горадминистрации оказали помощь деньгами, приносили вещи, одежду. Сбор помощи погорельцам продолжается...

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