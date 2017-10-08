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В деле о массовом убийстве в Лас-Вегасе появился первый обвиняемый

В деле о массовом убийстве в Лас-Вегасе появился первый обвиняемый

Им стал продавец оружия, изготовивший убийце бронебойные патроны.
В США прокуратура предъявила официальное обвинение жителю штата Аризона, который продал бронебойные патроны устроившему стрельбу в Лас-ВегасеСтивену Пэддоку. Прокуроры утверждают, что именно продавец оружия Дуглас Хэйг изготовил для Пэддока бронебойные патроны. Хэйгу предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью производства и продажи боеприпасов без лицензии. Об этом сообщает Reuters.
1 октября Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки из окна отеля в развлекательном комплексе в Лас-Вегасе. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Убийца покончил с собой до прибытия полиции. Причины его поступка до сих пор не выяснили.
Следователи узнали, что нападение Пэддока было хорошо спланированным. В его номере нашли арсенал оружия и записи с расчетами траектории полета пуль.
Продавец боеприпасов заявил, что не считает себя ответственным за произошедшее. При этом он признал, что Пэддок при покупке патронов сообщил о намерении использовать оружие во время шоу. Когда продавец понял, что боеприпасы были использованы для убийства, то закрыл магазин.
Стрельба в Лас-Вегасе – одно из самых кровавых происшествий в истории Соединенных Штатов после терактов 11 сентября 2001 года.

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