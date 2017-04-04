| | В Венеции пересохла часть легендарных каналов (+Фото)
События

В Венеции пересохла часть легендарных каналов (+Фото)

В Венеции пересохла часть легендарных каналов (+Фото)

В популярной среди туристов Венеции (Италия) из-за непривычно холодной для региона погоды и низких приливов стремительно высыхают каналы.
Об этом сообщает Daily Mail.
Из-за обмеления гондольерам приходится временно приостанавливать свою работу, а людям искать другие транспортные сообщения. Местами вода опустилась до полутора метров, где-то вообще вышел на поверхность вековой ил.
Коммунальщики пробуют ликвидировать проблему посредством применения искусственного притока воды, но пока ее недостаточно для того, чтобы наполнить каналы.
В Венеции пересохла часть легендарных каналов (+Фото)

В Венеции пересохла часть легендарных каналов (+Фото)

В Венеции пересохла часть легендарных каналов (+Фото)

Синоптики отмечают, что сезон дождей и паводков придет в Венецию только к началу следующей недели, ввиду чего ситуация с отсутствием транспорта сохранится на протяжении нескольких дней.
Этот феномен происходит в Венеции уже третий год подряд. Так, два года назад уровень воды был на 72 сантиметра ниже нормы, значительно сокращая водный путь для гондол и водных такси.

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