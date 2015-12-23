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Полиция решила возродить УБОП

Полиция решила возродить УБОП

Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года.
Национальная полиция решила создать новый департамент по борьбе с организованной преступностью.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью», — говорится в фейсбуке полиции со ссылкой на заявление начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина.
В структуре МВД раньше существовало управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП), но согласно решению Верховной Рады в ходе реформы органов внутренних дел УБОП был ликвидирован. С момента принятия соответствующего законопроекта прошло всего три года.

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