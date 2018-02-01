В Днепре заживо сгорела полуторогодовалая девочка, которую мать оставила одну на 20 минут, передает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК
Полуторогодовалую Меланью мама оставила одну всего на 20 минут. Женщине нужно было отвести старших сыновей в детский сад.
Так как в доме было очень холодно, мать ушла и не выключила обогреватель. Старый дом, в котором проживала семья, вспыхнул мгновенно и огонь охватил все здание буквально в считанные минуты. Когда спасатели смогли попасть внутрь помещения и найти ребенка, девочка уже не подавала признаков жизни.
Предварительную причину пожара, которую озвучили специалисты – это короткое замыкание или неосторожное обращение с тепловыми обогревателями.
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"Предварительная причина - мать оставила включенным тепловентилятор, от которого могло что-то загореться. Или же короткое замыкание", - сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская...