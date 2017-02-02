Amazon стал самым дорогим брендом мира

Выше только звезды.Крупнейшая компания в сфере онлайн-торговли Amazon стала самым дорогим брендом в мире. Об этом говорят свежие данные ежегодного международного рейтинга 500 самых дорогих брендов Brand Finance.Компания Джеффа Безоса впервые смогла обойти Apple и Google в рейтинге Brand Finance Global 500. Оборот Amazon за прошлый год составил около $136 млрд.Стоимость этого бренда электронной коммерции за год увеличилась на 42%, до колоссальных $150,8 млрд, что составляет около 2,5% общей стоимости всех самых дорогих брендов мира, включенных в рейтинг (5,904 трлн долларов).Читайте также: Основатель Amazon стал богатейшим в истории человекомНесмотря на то, что Apple заняла второе место в списке, а стоимость бренда выросла на 37% до $146,3 млрд после снижения на 27% в прошлом году, будущее компании выглядит мрачным.Google понизился с первой до третьей позиции в рейтинге, с относительно медленным ростом стоимости бренда на 10%, до $120,9 млрд.В первую десятку списка также вошли Samsung, Facebook, телекоммуникационный гигант AT&T, Microsoft, американская телекоммуникационная компания Verizon, американская торговая сеть Walmart и китайский банк ICBC.Все участники первой десятки рейтинга были в ней на различных местах и в прошлом году.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...