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Экономика

Amazon стал самым дорогим брендом мира

Amazon стал самым дорогим брендом мира

Выше только звезды.
Крупнейшая компания в сфере онлайн-торговли Amazon стала самым дорогим брендом в мире. Об этом говорят свежие данные ежегодного международного рейтинга 500 самых дорогих брендов Brand Finance.
Компания Джеффа Безоса впервые смогла обойти Apple и Google в рейтинге Brand Finance Global 500. Оборот Amazon за прошлый год составил около $136 млрд.
Стоимость этого бренда электронной коммерции за год увеличилась на 42%, до колоссальных $150,8 млрд, что составляет около 2,5% общей стоимости всех самых дорогих брендов мира, включенных в рейтинг (5,904 трлн долларов).
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Несмотря на то, что Apple заняла второе место в списке, а стоимость бренда выросла на 37% до $146,3 млрд после снижения на 27% в прошлом году, будущее компании выглядит мрачным.
Google понизился с первой до третьей позиции в рейтинге, с относительно медленным ростом стоимости бренда на 10%, до $120,9 млрд.
В первую десятку списка также вошли Samsung, Facebook, телекоммуникационный гигант AT&T, Microsoft, американская телекоммуникационная компания Verizon, американская торговая сеть Walmart и китайский банк ICBC.
Все участники первой десятки рейтинга были в ней на различных местах и в прошлом году.

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