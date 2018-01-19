| | Компания BMW развеяла слухи о кабриолете
Авто

Компания BMW развеяла слухи о кабриолете

Компания BMW развеяла слухи о кабриолете
Баварцы также не планируют выпускать двухдверную версию X2 и пикап.

Недавно в Сети появилась информация о планах баварского производителя пойти по стопам компании Land Rover с ее Range Rover Evoque Coupe и Cabriolet, выпустив аналогичные модели на базе компактного кроссовера BMW X2, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Avtodream

Многие отнеслись к информации скептически, поскольку модели такого типа являются нишевыми и не рассчитаны на массовую аудиторию. И не зря – Медиа- и PR-менеджер бренда по X-моделям, xDrive, аксессуарам и акустике Кристоф Кениг сообщил: «относительно купе и кабриолета BMX X2, это только слухи и спекуляции, которые мы не можем подтвердить». Тоже самое было сказано о пикапе – его нет в планах бренда.

Хотя, сказанное менеджером не звучит категорично, поскольку «не можем подтвердить» можно трактовать так, что в компании еще сами не определились с будущим таких моделей. Возможно, их рассмотрение отложили на более поздний срок.

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Кстати, на днях шеф-дизайнер BMW рассказал, что в дальнейшем модели марки получат больше индивидуальных черт, причем изменения уже начались с кроссовера X2...

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