В Европе будут выпускать новую марку автомобилей

В Европе появилась еще одна марка автомобилей – Cupra. Под этим брендом будут выпускать заряженные модели испанской комипании SEAT (входит в группу Volkswagen), передает Киевские Ведомости со ссылкой на Car Diagram
Первая самостоятельная модель бренда дебютирует в марте на автосалоне в Женеве. Ожидается, что дебютантом станет компактный кроссовер Ateca, Информации о технической начинке машины пока нет.
Сейчас модификация Cupra есть только у хэтчбека и универсала Leon. Автомобили оснащаются 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 300 лошадиных сил. С ним машины набирают первую «сотню» за 5,7 секунды.
Все «Купры» оснащаются адаптивной подвеской, дифференциалом с электронным управлением и системой изменения режимов работы управляющей электроники.
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Универсал, в отличие от хэтчбека, можно заказать с системой полного привода.
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