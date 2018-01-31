| | Объявлен новый мировой лидер по производству автомобилей
Авто

Объявлен новый мировой лидер по производству автомобилей

Объявлен новый мировой лидер по производству автомобилей
Компания выпустила более 10 миллионов авто за 2017 год.

Ни Volkswagen, ни Toyota не удалось завоевать звание крупнейшего производителя автомобилей в 2017 году. После поглощения Mitsubishi крупнейшим автопроизводителем на планете стал альянс Renault-Nissan, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на CarDiagram.

Как сообщает Automotive News, в прошлом году французско-японский концерн выпустил 10,61 миллионов машин. Из них:

- Nissan – 5,82 миллиона автомобилей;
- Renault — 3,76 миллиона автомобилей;
- Mitsubishi – 1,03 миллиона машин.

На втором месте в рейтинге мировых гигантов автопрома — Volkswagen с годовым результатом 10,53 миллиона машин. Третье место досталось Toyota, у которой на счету 10,2 миллиона автомобилей.

В Украине сразу две модели Renault входят в топ-20 популярных автомобилей: кроссовер Duster и Logan, который предлагается в виде седана и универсала (MCV).

Попал в рейтинг бестселлеров и Nissan. Самая популярная модель японской марки на украинском рынке — Qashqai.

Пользуются высоким спросом в Украине и автомобили Volkswagen. По итогам продаж новых авто в 2017-м в двадцатку самых популярных моделей страны вошли Tiguan, Polo и Golf.

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Грех жаловаться на украинцев и Toyota. В рейтинг отечественных бестселлеров попали три модели японской марки: RAV4, Corolla и Camry...

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