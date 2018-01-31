Объявлен новый мировой лидер по производству автомобилей

Ни Volkswagen, ни Toyota не удалось завоевать звание крупнейшего производителя автомобилей в 2017 году. После поглощения Mitsubishi крупнейшим автопроизводителем на планете стал альянс Renault-Nissan, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на CarDiagram.
Как сообщает Automotive News, в прошлом году французско-японский концерн выпустил 10,61 миллионов машин. Из них:
- Nissan – 5,82 миллиона автомобилей;
- Renault — 3,76 миллиона автомобилей;
- Mitsubishi – 1,03 миллиона машин.
На втором месте в рейтинге мировых гигантов автопрома — Volkswagen с годовым результатом 10,53 миллиона машин. Третье место досталось Toyota, у которой на счету 10,2 миллиона автомобилей.
В Украине сразу две модели Renault входят в топ-20 популярных автомобилей: кроссовер Duster и Logan, который предлагается в виде седана и универсала (MCV).
Попал в рейтинг бестселлеров и Nissan. Самая популярная модель японской марки на украинском рынке — Qashqai.
Пользуются высоким спросом в Украине и автомобили Volkswagen. По итогам продаж новых авто в 2017-м в двадцатку самых популярных моделей страны вошли Tiguan, Polo и Golf.
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Грех жаловаться на украинцев и Toyota. В рейтинг отечественных бестселлеров попали три модели японской марки: RAV4, Corolla и Camry...