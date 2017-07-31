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События

Ростовскому журналисту прошлой ночью спалили автомобиль

Ростовскому журналисту сожгли автомобиль прошлой ночью. Очевидцем происходящего был его сосед. Неизвестный кинул свёрток с бензином на машину Игоря Хорошилова и подпалил его.
Ростовскому журналисту прошлой ночью спалили автомобиль

После этого сразу произошло резкое возгорание. В результате автомобиль сгорел полностью. Как сообщает очевидец, на злоумышленнике был одет капюшон. После совершённых действий он скрылся с места преступления. Последними работами журналиста стало немалое количество материалов в сторону борьбы за рощу в населённом пункте под названием Александровка. Данный участок намерены забрать под застройку. Кроме этого Хорошилов выкладывал в соцсетях свои высказывания на счёт взятых под стражу бывших управляющих Северным кладбищем. Он утверждает, что арестованные руководители являются жертвами силовиков. Сам Игорь признаётся, что имеет определённые догадки о поджоге его транспортного средства, которое служило ему двадцать лет...

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