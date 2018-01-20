Упавшее дерево придавило десять машин в Москве

В Москве на проспекте Мира дерево упало под тяжестью снега. В результате придавило десять машин. Информации о пострадавших нет.Стало известно, что на проспекте Мира зафиксировано падение огромного дерева. В результате инцидента пострадали припаркованные во дворе десять автомобилей разных марок. По информации очевидцев, дерево не выдержало веса мокрого снега, который буквально облепил ветви давно не молодого сухостоя. Разобраться в ситуации должны полицейские, поскольку автовладельцы уже составили коллективное обращение по поводу случившегося. Люди намерены найти виновных в причинении ущерба их имуществу. Информации о пострадавших не поступало в официальные сводки правоохранителей.К слову, подобное происшествие случилось в городе Хорст в Нидерландах накануне. По данным камеры наружного видеонаблюдения, молодая мама прогуливалась по улице с ребенком в коляске. Сильный порыв ветра заставил рухнуть дерево за метр от людей. Никто чудом не пострадал...