Труп изрезанного мужчины был обнаружен в Подмосковье

Тело мертвого изрезанного мужчины было обнаружено в Орехово-Зуевском районе Подмосковья.Представитель ГУ МВД по Московской области рассказал, что в Подмосковье в Орехово-Зуевском регионе было обнаружен труп мужчины, на теле которого зафиксированы многочисленные резаные раны. Правоохранители уже задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в совершении данного преступлении, его доставили в отделение. Стало известно, что накануне трагедии они с погибшим совместно распивали спиртные напитки. По данному уголовному делу начато расследование, в ходе которого полицейские восстановят все факты трагедии...