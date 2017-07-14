Гибель известного волонтера: первые фото и видео с места трагедии

воскресенье, 04 февраля 2018, 20:46Поделитьсяпереглянути новину українськоюПоявились первые подробности о гибели известного волонтера Леонида Краснопольского 4 февраля в ДТП в Днепре.Об этом сообщил "Информатор".Инцидент произошел около 12:50. По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Краснопольский, находясь за рулем Kia, совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.Вследствие удара левая сторона кузова была сильно деформирована, а Краснопольский получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.Краснопольский прожил всю жизнь в Донецке. До войны на Донбассе мужчина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Позже, во время начала военного противостояния, Леонид с женой начали помогать украинским военным на блокпостах, за что попал в подвалы "МГБ ДНР". После череды допросов Леонида выпустили по обмену и он принял решение переехать с семьей в Днепр. Там он занялся волонтерством.Читайте также интервью Краснопольского "Апострофу": "Есть люди, которые наведут порядок в Донецке после его освобождения - волонтер с Донбасса"...