| | Гибель известного волонтера: первые фото и видео с места трагедии
Социум

Гибель известного волонтера: первые фото и видео с места трагедии

воскресенье, 04 февраля 2018, 20:46
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Появились первые подробности о гибели известного волонтера Леонида Краснопольского 4 февраля в ДТП в Днепре.
Об этом сообщил "Информатор".
Инцидент произошел около 12:50. По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Краснопольский, находясь за рулем Kia, совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.
Вследствие удара левая сторона кузова была сильно деформирована, а Краснопольский получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.
Гибель известного волонтера: первые фото и видео с места трагедии

Гибель известного волонтера: первые фото и видео с места трагедии

Гибель известного волонтера: первые фото и видео с места трагедии

Краснопольский прожил всю жизнь в Донецке. До войны на Донбассе мужчина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Позже, во время начала военного противостояния, Леонид с женой начали помогать украинским военным на блокпостах, за что попал в подвалы "МГБ ДНР". После череды допросов Леонида выпустили по обмену и он принял решение переехать с семьей в Днепр. Там он занялся волонтерством.
Читайте также интервью Краснопольского "Апострофу": "Есть люди, которые наведут порядок в Донецке после его освобождения - волонтер с Донбасса"...

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