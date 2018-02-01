Жестокое убийство контрактника ВСУ в ресторане в Киеве: полиция задержала преступника

воскресенье, 04 февраля 2018, 20:19Поделитьсяпереглянути новину українською3 февраля полиция задержала преступника, убившего 1 февраля военнослужащего ВСУ в киевском ресторане.Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.Правоохранители задержали подозреваемого 3 февраля в Запорожье. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Мужчине объявлено о подозрении в умышленном убийстве.В понедельник, 5 февраля, суд изберет подозреваемому меру пресечения.Напомним, в ночь на 1 февраля в одном из киевских ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной. Спор перерос в драку, в которой контрактника ВСУ ударили ножом в шею. Он скончался на месте, тогда как преступники скрылись на автомобилях Volkswagen и Audi с иностранными номерами.Ранее в Киеве полиция задержала преступников, нанесших тяжелые ранения полицейским в Днепре...