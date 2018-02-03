Кто бы сомневался: в сети волна насмешек из-за \"украинского следа\" в крушении истребителя РФ в Сирии

воскресенье, 04 февраля 2018, 19:51Поделитьсяпереглянути новину українськоюЧлен Совета Федерации РФ Игорь Морозов заявил о том, что ПЗРК, с которого 3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25, мог прибыть с Украины.Об этом он рассказал российским журналистам, передает "НСН"."Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", - заявил он.Пользователей соцсетей развеселил очередной "украинский след". Они шутят, что "чувствуют гордость за страну", и что "наши десантники в Сирии летнюю практику проходят".Ранее соцсети развеселил "американский след" в вчерашнем падении Су-25...