Стало известно о гибели известного волонтера: в сети волна скорби

воскресенье, 04 февраля 2018, 19:29Поделитьсяпереглянути новину українською4 февраля в ДТП погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.Об этом написала его жена Ольга Краснопольская на своей странице в Facebook.До войны на Донбассе Леонид Краснопольский при поддержке известного модельера Михаила Воронина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Бизнес был успешным и дончанин не мог представить, что однажды все изменится.Во время начала военного противостояния Леонид с женой начали помогать украинским военным на блокпостах, за что предприниматель попал в подвал "МГБ ДНР"."Меня сдала 19-летняя дочь партнерши по ателье, — вспоминал волонтер. — Пришли ко мне в цех из "МГБ ДНР" люди, размахивали документами, распечатанными на принтере, потом ушли и вернулись уже с оружием".5 дней Леонида продержали в подвале донецкого здания СБУ, где его допрашивал следователь из России. В телефоне Краснопольского нашли фотографии с украинскими военными — это и послужило поводом удержания в подвале.Потом Краснопольского выпустили по обмену и он переехал в Днепр, откуда продолжил помогать украинским военным.Читайте также интервью Краснопольского "Апострофу": "Есть люди, которые наведут порядок в Донецке после его освобождения - волонтер с Донбасса"...