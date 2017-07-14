| | Стало известно о гибели известного волонтера: в сети волна скорби
Социум

Стало известно о гибели известного волонтера: в сети волна скорби

воскресенье, 04 февраля 2018, 19:29
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4 февраля в ДТП погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский.
Об этом написала его жена Ольга Краснопольская на своей странице в Facebook.
Стало известно о гибели известного волонтера: в сети волна скорби

До войны на Донбассе Леонид Краснопольский при поддержке известного модельера Михаила Воронина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Бизнес был успешным и дончанин не мог представить, что однажды все изменится.
Во время начала военного противостояния Леонид с женой начали помогать украинским военным на блокпостах, за что предприниматель попал в подвал "МГБ ДНР".
"Меня сдала 19-летняя дочь партнерши по ателье, — вспоминал волонтер. — Пришли ко мне в цех из "МГБ ДНР" люди, размахивали документами, распечатанными на принтере, потом ушли и вернулись уже с оружием".
5 дней Леонида продержали в подвале донецкого здания СБУ, где его допрашивал следователь из России. В телефоне Краснопольского нашли фотографии с украинскими военными — это и послужило поводом удержания в подвале.
Потом Краснопольского выпустили по обмену и он переехал в Днепр, откуда продолжил помогать украинским военным.
Читайте также интервью Краснопольского "Апострофу": "Есть люди, которые наведут порядок в Донецке после его освобождения - волонтер с Донбасса"...

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