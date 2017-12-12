| | Фильм о войне на Донбассе стал триумфатором крупнейшего кинофестиваля Скандинавии
Социум

Фильм о войне на Донбассе стал триумфатором крупнейшего кинофестиваля Скандинавии

воскресенье, 04 февраля 2018, 18:29
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Украинский документальный фильм "Отдаленный лай собак" (анг. The Distant Barking of Dogs) победил на фестивале в шведском городе Гетеборг.
Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров на своей странице в Facebook.
"Наша документалка The Distant Barking of Dogs (Удаленный лай собак) о 10-летнем мальчике, который живет у фронта, получила уже вторую победу на втором же фестивале! В Гетеборге, Швеция. Лучшая документалка на самом большом кинофестивале Скандинавии», - написал он.
В документальном фильме рассказывается о мальчике, живущем в село Гнутово Донецкой области, находящемся недалеко от Мариуполя. От села до позиций боевиков менее 5 километров.
Ранее в Москве сорвали показ фильма о войне на Донбассе...

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