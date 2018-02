Фильм о войне на Донбассе стал триумфатором крупнейшего кинофестиваля Скандинавии

воскресенье, 04 февраля 2018, 18:29Поделитьсяпереглянути новину українськоюУкраинский документальный фильм "Отдаленный лай собак" (анг. The Distant Barking of Dogs) победил на фестивале в шведском городе Гетеборг.Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров на своей странице в Facebook."Наша документалка The Distant Barking of Dogs (Удаленный лай собак) о 10-летнем мальчике, который живет у фронта, получила уже вторую победу на втором же фестивале! В Гетеборге, Швеция. Лучшая документалка на самом большом кинофестивале Скандинавии», - написал он.В документальном фильме рассказывается о мальчике, живущем в село Гнутово Донецкой области, находящемся недалеко от Мариуполя. От села до позиций боевиков менее 5 километров.Ранее в Москве сорвали показ фильма о войне на Донбассе...