| | В сети показали фото очередного боевика "ЛНР", убитого на Донбассе
Социум

В сети показали фото очередного боевика "ЛНР", убитого на Донбассе

воскресенье, 04 февраля 2018, 18:01
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27 января на Донбассе погиб боевик Артем Онищенко родом с оккупированного Луганска.
Об этом сообщает пользователь Necro Mancer? в Twitter со ссылкой на сообщения соцсетей.
Он носил позывной "Щербак". Отмечается, что, вероятно, террорист погиб от ранений. Последний раз он заходил на свои страницы в социальных сетях 26 января.
В сети показали фото очередного боевика \"ЛНР\", убитого на Донбассе

В сети показали фото очередного боевика \"ЛНР\", убитого на Донбассе

В сети показали фото очередного боевика \"ЛНР\", убитого на Донбассе

В сети показали фото очередного боевика \"ЛНР\", убитого на Донбассе

Боевику было 31 год, он родился 3 августа 1986 года. У него остались жена и дети. Первые фото с оружием на странице Онищенко появились еще в сентябре 2014 года.
Мужчина находился в списках "Миротворца", где уже сообщается о его ликвидации.
Ранее в сети показали фото боевика с Тореза, ликвидированного на Донбассе в январе...

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