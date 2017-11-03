| | В Египте обнаружили древнюю гробницу с фресками: опубликованы фото
Социум

В Египте обнаружили древнюю гробницу с фресками: опубликованы фото

воскресенье, 04 февраля 2018, 16:25
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Египетские археологи смогли раскопать гробницу возрастом около 4,4 тысячи лет, в которой была похоронена жрица.
Об этом сообщило министерство по делам памятников древности Египта, передает Associated Press.
Гробница была обнаружена при раскопках на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса. Ее стены покрыты хорошо сохранившимися фресками, на которых изображена жрица Хетпет.
Хетпет служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах.
"Мы знаем, что это была женщина высокого ранга и что у нее были тесные связи с дворцом", - сказал министр по делам памятников древности Халед аль-Анани.
В гробнице, по форме напоминающей букву Г, заметны "архитектурный стиль и декоративные элементы времен пятой династии", говорится в заявлении министерства.
Фрески сохранились очень хорошо. На них видны изображения Хетпет на охоте и рыбалке, а также получающей подарки от детей.
Ранее ученые сделали громкое открытие в пирамиде Хеопса...

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