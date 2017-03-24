| | Провокация с поджогом здания союза венгров на Закарпатье: появилось фото
Социум

Провокация с поджогом здания союза венгров на Закарпатье: появилось фото

воскресенье, 04 февраля 2018, 16:17
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Появились фотографии здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в центре Ужгорода на Православной набережной, которое пытались поджечь неизвестные.
Фото публикует УНН.
Провокация с поджогом здания союза венгров на Закарпатье: появилось фото

Провокация с поджогом здания союза венгров на Закарпатье: появилось фото

Напомним, сегодня около 04:12 неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.
Окно было двойным, поэтому разбилось только лишь первое внешнее окно, и "коктейль Молотова" не попал в само помещение. Судя по фото, обгорела рама внешнего окна. В результате инцидента никто не пострадал.
Когда на место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, огонь уже был потушен.
Полиция пока не квалифицировала данный инцидент. Все обстоятельства происшествия еще уточняются, в "Обществе венгерской культуры Закарпатья" комментариев не дают.
Как сообщал "Апостроф", недавно в Ужгороде ночью произошла стрельба...

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