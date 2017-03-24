Провокация с поджогом здания союза венгров на Закарпатье: появилось фото

воскресенье, 04 февраля 2018, 16:17Поделитьсяпереглянути новину українськоюПоявились фотографии здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в центре Ужгорода на Православной набережной, которое пытались поджечь неизвестные.Фото публикует УНН.Напомним, сегодня около 04:12 неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.Окно было двойным, поэтому разбилось только лишь первое внешнее окно, и "коктейль Молотова" не попал в само помещение. Судя по фото, обгорела рама внешнего окна. В результате инцидента никто не пострадал.Когда на место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, огонь уже был потушен.Полиция пока не квалифицировала данный инцидент. Все обстоятельства происшествия еще уточняются, в "Обществе венгерской культуры Закарпатья" комментариев не дают.Как сообщал "Апостроф", недавно в Ужгороде ночью произошла стрельба...