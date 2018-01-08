В Черкасской области вследствие пожара погибла целая семья: опубликованы фото

воскресенье, 04 февраля 2018, 15:56Поделитьсяпереглянути новину українською4 февраля произошел пожар в частном жилом доме в селе Гельмязов, Золотоношского района Черкасской области, в результате которой погибли три человека.Об этом сообщила на своем сайте Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Сообщение о пожаре спасатели получили в 7:04 утра, но были вынуждены ехать к месту происшествия около 30 километров, поэтому пожар удалось ликвидировать только в 8:04, а окончательно потушить в 8:35."Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома пожарные обнаружили 3 человека без признаков жизни. Как выяснилось - погибшие: 76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын", - отметили спасатели.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме.Ранее произошел пожар в палаточном лагере ВСУ...