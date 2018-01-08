| | В Черкасской области вследствие пожара погибла целая семья: опубликованы фото
Социум

В Черкасской области вследствие пожара погибла целая семья: опубликованы фото

воскресенье, 04 февраля 2018, 15:56
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4 февраля произошел пожар в частном жилом доме в селе Гельмязов, Золотоношского района Черкасской области, в результате которой погибли три человека.
Об этом сообщила на своем сайте Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре спасатели получили в 7:04 утра, но были вынуждены ехать к месту происшествия около 30 километров, поэтому пожар удалось ликвидировать только в 8:04, а окончательно потушить в 8:35.
"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома пожарные обнаружили 3 человека без признаков жизни. Как выяснилось - погибшие: 76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын", - отметили спасатели.
В Черкасской области вследствие пожара погибла целая семья: опубликованы фото

В Черкасской области вследствие пожара погибла целая семья: опубликованы фото

В Черкасской области вследствие пожара погибла целая семья: опубликованы фото

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме.
Ранее произошел пожар в палаточном лагере ВСУ...

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