Не бросать: в Украине объяснили, почему Киеву нужно выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса

воскресенье, 04 февраля 2018, 15:28Поделитьсяпереглянути новину українськоюВоенный эксперт и блогер Алексей Арестович считает, что Украине следует выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса.Об этом он рассказал в интервью "Апострофу"."По международному законодательству оккупанты ответственны за все, что там происходит, в том числе социальное содержание. А мы, если хотим, можем выплачивать собственным гражданам пенсии. Это акт доброй воли с нашей стороны, мы не обязаны, но мы можем это делать, если хотим. А теперь возникает вопрос: надо их кинуть на произвол судьбы, если мы собираемся освободить эти территории? Мы им пять лет не платили, приедем, скажем – мы вас освободили и будем платить, что нам скажут пенсионеры? "Что ж вы, сволочи, нас кинули в самый тяжелый момент?" А так, когда пенсионеры начнут возмущаться, мы скажем: "Мы вам платили пять лет помощь, никто вас не бросал, как могли помогали, хотя и самим было тяжело. Вы же поддержали россиян, они сюда заехали, мы воевали с россиянами, деньги надо было потратить на снаряды, но мы тратили их на ваши пенсии, обрезая себя по снарядам, потому что вы – наши. Мы можем быть с вами не согласны, но вы – наши, и мы вас содержали, кормили, не бросали". Я думаю, это разумная политика", - считает Арестович.Блогер считает, что Украина не может разделять в правах украинцев с разными политическими взглядами."Жители оккупированных территорий могут нас ненавидеть, но они – граждане Украины, поэтому они должны получать пенсию, социальные пособия, быть защищены, равны перед законом. А вопрос перевоспитания – это уже совершенно отдельный вопрос. Это вопрос государственной политики. Но мы точно не можем с ними обращаться иначе, чем с жителями центра Львова, потому что они равны перед законом. Если мы начинаем делать одних более равными за взгляды, то это не современное правовое демократическое государство, это напоминает Германию времен Гитлера", - отметил он.Подробнее читайте в интервью Алексея Арестовича "Апострофу" Украина - слабое место России, американцы в него бьют...