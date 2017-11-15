В Харькове «заминировали завод»

В Харькове на заводе, расположенном на ул.Плехановской, искали взрывчатку.Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сообщение о заминировании поступило 4 февраля около 18.30.На завод выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Эксперты осмотрели 6 тыс. кв.метров территории. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Эвакуация граждан не проводилась.Телефонным минером оказался 43-летний мужчина. Он находится на учете у врача-психиатра. Мужчина сказал, что хотел пошутить. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений...