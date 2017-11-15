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События

В Харькове «заминировали завод»

В Харькове на заводе, расположенном на ул.Плехановской, искали взрывчатку.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сообщение о заминировании поступило 4 февраля около 18.30.
На завод выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Эксперты осмотрели 6 тыс. кв.метров территории. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Эвакуация граждан не проводилась.
Телефонным минером оказался 43-летний мужчина. Он находится на учете у врача-психиатра. Мужчина сказал, что хотел пошутить. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений...

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