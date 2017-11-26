Ума Турман рассказала о своем изнасиловании в 16 лет

Известная ныне актриса тогда только начинала свою карьеру в кино.Знаменитая голливудская актриса Ума Турман призналась в интервью для The New York Times в том, что была изнасилована в Нью-Йорке в возрасте 16 лет.Начинающая тогда актриса жила в районе Манхэттен. В тот роковой вечер она пошла в клуб, где познакомилась с 20-летним актером. По ее словам, мужчина принудил ее к сексу после того, как они зашли к нему домой для того, чтобы выпить.«Я была крайне послушной. Я пыталась сказать нет, я плакала, я делала все, что могла. Он сказал мне, что дверь заперта, но я не подбежала к ней и не попыталась открыть. Когда я вернулась домой, я помню, как стояла перед зеркалом, смотрела на свои руки и злилась, что они не в крови и не в порезах», -поделилась звезда.Также она рассказала о домогательствах со стороны скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна. Она отметила, что голливудский делец «попытался запрыгнуть на нее, показать гениталии и делал множество иных неприятных вещей».Ума Турман известна своими ролями в фильмах «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и «Убить Билла 2», продюсером которых являлся Харви Вайнштейн. Несколько месяцев назад его обвинили в сексуальных домогательствах десятки актрис, в том числе Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...