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В Румынии люди с иконами и транспарантами сорвали показ фильма о геях

"Представителями румынского народа" был сорван показ французской киноленты "120 ударов в минуту", повествующий о гомосексуалистах. Люди с транспарантами и иконами в руках вышли на сцену, подчеркивая, что Румыния не место для премьеры подобных фильмов.
В Румынии люди с иконами и транспарантами сорвали показ фильма о геях

Премьера фильма прошла в Музее румынского крестьянина в Бухаресте. В какой-то момент группа людей из зала начала петь песню "Спаси, господи, твой народ!" и румынский гимн. Затем, с иконами и транспарантами с надписью "Румыния не Содом и Гоморра", они вышли на сцену. В зале посыпались возмущенные крики о том, что в таком месте как музей решились на показ такого непристойного фильма. Митингующие заявили, что румынский крестьянин является православным христианином.
О себе они рассказали кратко, добавив лишь то, что не принадлежат к какой-либо секте или другой религиозной организации, а являются "представителями народа Румынии".
Сам фильм "120 ударов в минуту" повествует о любовных отношениях двух активистов, которые познакомились во Франции во время работы в общественной организации по борьбе со СПИДом...

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