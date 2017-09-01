Украинский экс-депутат рассказал об объединяющихся красной икрой украинцах

В Украине Виктор Уколов, экс-депутат Верховной рады, рассказал об украинцах, объединяющихся красной икрой. Свой пост он опубликовал в социальной сети Facebook.Виктор Уколов сделал фотографию красной икры, продаваемой на рынке в Киеве, и написал к снимку комментарий, который задел добрую часть украинских пользователей в социальной сети Facebook. По словам бывшего депутата, такое обилие на базаре, где еще покупатели полюбили устрицы и едят их прямо там, говорит об уклонении налогов, которых не видят зарубежные партнеры.Журналист намекает, что киевляне гораздо богаче, чем кажется на самом деле, не забыв, что есть среди них и бедные люди. Также Уколов отметил, что машин у платного рынка очень много и трудно припарковаться. Пользователи негативно отреагировали на слова бывшего депутата, напомнив о его самых известных качествах в виде мерзости и цинизма...