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Социум

Республикой Дагестан будет управлять экономист Татарстана - Русская планета

Народное собрание республики Дагестан внесло кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера. Ранее в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. 5 февраля СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц. Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы, передает РИА Новости...

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