Аферисты получали страховые суммы за постановочные ДТП - Русская планета

Сотрудники полиции ГУ МВД России Свердловской области в ходе спецоперации задержали пятерых граждан 1980, 1983, 1985, 1993 и 1999 года рождения, а также женщину 1986 года рождения, которые подозреваются в аферах при автостраховании. По предварительным данным, фигуранты предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях, а затем получали соответствующие выплаты. Как сообщает пресс-секретарь полицейского ведомства Среднего Урала Валерий Горелых, у аферистов конфисковано десять автомобилей, предположительно неоднократно используемых ранее для постановочных ДТП. По факту мошенничеств, в результате которых в декабре 2017 и январе 2018 года злоумышленниками были незаконно получены более 700 тысяч рублей. Четверо их сообщников до суда будут находиться под домашним арестом и на подписке о невыезде, в том числе подозреваемая сообщница, находящаяся на 7 месяце беременности...