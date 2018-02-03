| | Житель МО переоборудовал внедорожник в снегоуборщик - Русская планета
Социум

Житель МО переоборудовал внедорожник в снегоуборщик - Русская планета

Житель Солнечногорского района Подмосковья, не надеясь на коммунальщиков, сам чистит улицы от снега. Для этого он использует свой внедорожник. Мужчина изготовил снежный отвал и установил его на машину. «Чищу им у себя в деревне и по дороге в городок. Соседи часто просят о помощи – кого откопать, кого вытащить, дорогу почистить. Никому не отказываю», - рассказал он интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Ранее министр ЖКХ Московской области заявил, что на вывоз всего выпавшего в регионе снега потребуется не менее недели...

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