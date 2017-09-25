Опрос: российская наука отстает от мировой - Русская планета

Мировая наука находится на подъеме, но отечественная от нее отстает. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О подъеме в мировой науке заявили 48% опрошенных. При этом 37% считают, что Россия в данной сфере несколько отстает. 15% респондентов назвали отставание значительным. Пятая часть опрошенных придерживаются мнения о том, что отечественная наука слегка опережает мировую, а 6% заявили о ее серьезном отрыве. Половина респондентов, скептически оценивающих российскую науку, считает, что ей для развития не хватает финансирования. Еще треть видят причину отставания в недостаточной квалификации отечественных ученых. Опрос проводился в последние дни января и был приурочен ко Дню российской науки, отмечаемому 8 февраля. В нем приняли участие две тысячи совершеннолетних граждан...