| | Опрос: российская наука отстает от мировой - Русская планета
Социум

Опрос: российская наука отстает от мировой - Русская планета

Мировая наука находится на подъеме, но отечественная от нее отстает. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О подъеме в мировой науке заявили 48% опрошенных. При этом 37% считают, что Россия в данной сфере несколько отстает. 15% респондентов назвали отставание значительным. Пятая часть опрошенных придерживаются мнения о том, что отечественная наука слегка опережает мировую, а 6% заявили о ее серьезном отрыве. Половина респондентов, скептически оценивающих российскую науку, считает, что ей для развития не хватает финансирования. Еще треть видят причину отставания в недостаточной квалификации отечественных ученых. Опрос проводился в последние дни января и был приурочен ко Дню российской науки, отмечаемому 8 февраля. В нем приняли участие две тысячи совершеннолетних граждан...

Еще по теме

Россияне не в курсе достижений отечественных ученых - Русская планета

Россияне не в курсе достижений отечественных ученых - Русская планета

Вчера, 14:11
Читать
Треть россиян призналась в наличии сбережений

Треть россиян призналась в наличии сбережений

25-09-2017, 15:45
Читать
Россияне чувствуют ядерную угрозу от США - Русская планета

Россияне чувствуют ядерную угрозу от США - Русская планета

16-05-2017, 22:45
Читать
Россияне ценят работу выше денег - Русская планета

Россияне ценят работу выше денег - Русская планета

28-04-2017, 12:50
Читать
Россияне считают свою страну великой державой - Русская планета

Россияне считают свою страну великой державой - Русская планета

15-03-2017, 10:31
Читать
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к аресту Улюкаева - Русская планета

ВЦИОМ узнал об отношении россиян к аресту Улюкаева - Русская планета

25-11-2016, 14:32
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail