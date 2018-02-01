Владимир Путин официально стал кандидатом в президенты - Русская планета

Президент России Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата в президенты РФ. Действующий президент участвует в выборах как самовыдвиженец, без партии «Единая Россия». ЦИК сообщил, что из 314 тысяч 837 сданных подписей, недействительными были признаны 232 подписи, при этом не было выявлено ни одной недостоверной. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Они освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями, отмечает ТАСС. Регистрации ожидают еще пять кандидатов: Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»)...