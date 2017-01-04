| | Москвичи забрасывают яйцами ночных уборщиков снега - Русская планета
Социум

Москвичи забрасывают яйцами ночных уборщиков снега - Русская планета

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе поднялся настоящий бунт жителей против ночной уборки снега дворовых территорий. В качестве оружия москвичи используют продукты питания, в частности, метко используют яйца. Отмечены случаи использования травматического оружия, когда граждане расстреливали технику во дворах, мешающую им спать, передает Interfax. В круглосуточных работах по уборке столицы от снега задействовано свыше 16 тысяч единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, около 72 тысяч человек...

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