Москвичи забрасывают яйцами ночных уборщиков снега - Русская планета

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе поднялся настоящий бунт жителей против ночной уборки снега дворовых территорий. В качестве оружия москвичи используют продукты питания, в частности, метко используют яйца. Отмечены случаи использования травматического оружия, когда граждане расстреливали технику во дворах, мешающую им спать, передает Interfax. В круглосуточных работах по уборке столицы от снега задействовано свыше 16 тысяч единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, около 72 тысяч человек...