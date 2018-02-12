| | Партийную верхушку Дагестана обвинили в мошенничестве - Русская планета
Социум

Партийную верхушку Дагестана обвинили в мошенничестве - Русская планета

Бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, бывших временно исполняющих обязанности вице-премьеров Шамиля Исаеа и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова обвиняют по эпизоду мошенничества. Им предъявлена статья о мошенничестве в крупном размере. Ущерб бюджету по делу превышает 95 млн рублей. Следствие ходатайствует об аресте чиновников. Задержанных руководителей самолетом доставили в Москву. Члены правительства Дагестана были задержаны вчера в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, передает Kommersant...

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