Михаила Саакашвили могут экстрадировать в Грузию - Русская планета

Бывшему главе Одесской области и лидеру партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили грозит экстрадиция в Грузию. Вероятность передачи политика Тбилиси возросла в связи с тем, что Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, который счел правомерным отказ миграционной службы Украины предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Об этом сообщает НСН со ссылкой на адвоката политика Руслана Чернолуцкого. Саакашвили тем временем продолжает организовывать протестные акции в Киеве. Он заявил о готовности представить общественности кандидатов в президенты Украины и состав нового правительства. Сторонники политика призвалм действующего президента Петра Порошенко выйти на майдан, чтобы объявить ему публично об отставке...