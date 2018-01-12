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Социум

В Подмосковье задержали вооруженных грабителей - Русская планета

В Солнечногорском районе Московской области задержаны двое молодых людей, подозреваемых в совершении нескольких вооруженных ограблений. На их след полицейские вышли после нападения на продуктовый магазин. Камера видеонаблюдения зафиксировала как один из злоумышленников зашел в торговое помещение, выстрелами выгнал продавца и забрал деньги из кассы. После этого он сел в автомобиль, в котором поджидал сообщник. При обыске у задержанных нашли муляжи гранат, предметы, похожие на оружие и боеприпасы. По данным полиции, молодые люди совершили еще как минимум два подобных нападения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»...

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