В Подмосковье задержали вооруженных грабителей - Русская планета

В Солнечногорском районе Московской области задержаны двое молодых людей, подозреваемых в совершении нескольких вооруженных ограблений. На их след полицейские вышли после нападения на продуктовый магазин. Камера видеонаблюдения зафиксировала как один из злоумышленников зашел в торговое помещение, выстрелами выгнал продавца и забрал деньги из кассы. После этого он сел в автомобиль, в котором поджидал сообщник. При обыске у задержанных нашли муляжи гранат, предметы, похожие на оружие и боеприпасы. По данным полиции, молодые люди совершили еще как минимум два подобных нападения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»...