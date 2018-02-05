| | Сборная Украины по футзалу проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2018
Спорт

Сборная Украины по футзалу проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2018

Сборная Украины по футзалу проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2018
Команда Александра Косенко не смогла сотворить сенсацию в матче с действующими чемпионами континента.

Единственный гол в матче в концовке первого тайма забил Пола, которому удался идеальной по силе и точности удар метров с 15-ти.
Испанцы грамотно действовали в обороне и не позволили Украине отквитать пропущенный мяч. За четыре минуты до конца основного времени игры
«сине-желтые» с пятым полевым бросились на финальный штурм, но так и не смогли преодолеть постоянный прессинг соперника.

Сборная Украины по футзалу в 10-й раз приняла участие в финальной стадии чемпионата Европы. Украинцы дважды уступали в финале (2001 и 2003), а на пяти последних турнирах неизменно уступали в четвертьфинале.

Помимо Испании в полуфинал чемпионата Европы по футзалу пробились сборные Португалии, России и Казахстана.
Читайте также: Сборная Украины по футзалу уступила Португалии на Евро-2018

Результаты матчей 1/4 финала Евро-2018:

Португалия — Азербайджан 8:1
Голы: Кари, 3,6, Варела, 10, Рикардиньо, 11, 20, 26, 32, Коэльо, 25 — Эвертон, 1

Словения — Россия 0:2
Голы: Эдер Лима, 27, Робиньо, 40

Сербия — Казахстан 1:3
Голы: Райчевич, 36 — Жаманкулов, 7, Тайнан, 23, Дуглас, 40

Украина – Испания 0:1
Гол: Пола, 18...

Еще по теме

Сборная Украины по футзалу уступила Португалии на Евро-2018

Сборная Украины по футзалу уступила Португалии на Евро-2018

5-02-2018, 01:45
Читать
Сборная Украины по футзалу отыгралась с 0:2 и вышла в четвертьфинал Евро-20 ...

Сборная Украины по футзалу отыгралась с 0:2 и вышла в четвертьфинал Евро-20 ...

3-02-2018, 00:25
Читать
Сборная Украины по футзалу узнала соперников по Евро-2018

Сборная Украины по футзалу узнала соперников по Евро-2018

29-09-2017, 22:25
Читать
Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2018

Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2018

11-04-2017, 23:00
Читать
Испанцы – победители чемпионата Европы по футзалу

Испанцы – победители чемпионата Европы по футзалу

14-02-2016, 10:48
Читать
Сборная Украины по футзалу назвала состав на Евро-2016

Сборная Украины по футзалу назвала состав на Евро-2016

28-01-2016, 21:00
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail