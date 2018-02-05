Команда Усика пытается перенести финал Суперсерии в Киев

Генеральный директор промоутерской компании «K2 Promotions Ukraine» Александр Красюк сообщил о переговорах с организаторами WBSS по поводу переноса финального боя в Киев.«Мы уже продолжительный период времени ведем дискуссии со Всемирной боксерской суперсерией, чтобы этот поединок состоялся на «Олимпийском».Мы хотели бы провести бой в Киеве. Говорить о шансах не буду. Несмотря на переговоры, позиция WBSS неизменна – шоу состоится 11 мая в Саудовской Аравии в городе Джедда», - приводит слова Красюка «Обозреватель».Россия также включилась в борьбу за финал Суперсерии. Местная федерация бокса хочет перенести не только место проведения боя Усик-Гассиев, но дату. В России хотят приурочить громкий бой ко Дню бокса, намеченному на 22 июля.Александр Усик и Мурат Гассиев в финале Всемирной боксерской суперсерии поспорят за пять чемпионских поясов WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring, трофей Мухаммеда Али и 4 миллиона долларов призовых...