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Евросоюз поддержал украинскую науку на 17 млн евро

Евросоюз поддержал украинскую науку на 17 млн евро
Средства были выделены в рамках программы "Горизонт 2020".

Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы Горизонт 2020, как по количеству участников, так и по сумме полученных денег, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

В рамках программы Евросоюза "Горизонт 2020" 83 украинских организации, в том числе вузы, исследовательские учреждения и представители частного сектора, получат 17,23 млн евро на реализацию своих проектов.

Как сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook, всего 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро.

Таким образом, подчеркивают в ЕС, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы "Горизонт 2020", как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования.

"Потенциал Украины значительно больше. Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы "Горизонт 2020", – отметили в представительстве ЕС.

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Ранее Евросоюз выделил Киеву 10 млн евро на реформу госуправления в рамках программы...

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