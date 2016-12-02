В Украине объявлено штормовое предупреждение на два дня

На 8-9 февраля практически по всей Украине прогнозируется резкое ухудшение погоды - мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, сильный ветер. Об этом предупреждает Укргидрометцентр, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на Strana.ua.
Штормовое предупреждение. 8-9 февраля в результате влияния активного циклона ожидаются сложные погодные условия:
- днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской области сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега;
- в течение 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица;
- в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской области сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
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Также Укргидрометцентр прогнозирует 8 февраля на правобережной Украине, а ночью 9 февраля на Левобережье усиление ветра до 15-20 м/с...