| | "Новая Почта" прокомментировала утечку персональных данных клиентов
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"Новая Почта" прокомментировала утечку персональных данных клиентов

\"Новая Почта\" прокомментировала утечку персональных данных клиентов
Ранее сообщалось, что на продажу выставлена база данных клиентов "Новой почты".

В компании "Нова Пошта" заявили, что базы данных клиентов, выставленные на продажу в интернете, могут принадлежать любому другому украинскому предприятию, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Экономическую правду.

Об этом в комментарии ЭП заявил директор по информационным технологиям группы компаний "Нова Пошта" Александр Евстратов.

Ранее появилась информация, что в сеть выставлены на продажу две базы клиентов компании "Нова пошта" - на 500 тысяч и на 18 миллионов пользователей.

Комментируя эту информацию, Евстратов отметил, что база на скриншоте в посте может принадлежать любому другому украинскому предприятию.

"Там нет никаких признаков того, что это данные именно Нова Пошта. Более того, первичный анализ изображения на скриншоте показал, что в таблице есть данные, которые отсутствуют в нашей текущей базе", - сказал он.

"В Нова Пошта заботятся об информационной безопасности и защите данных клиентов, это один из наших ключевых приоритетов. Мы внедряем новую стратегическую IT-программу, в которой особое внимание уделяем именно информационной безопасности и передовым механизмам защиты данных и мониторинга рисков", - отметил Евстратов.

По его словам, компания планирует запуск систем криптографической защиты, анонимизации персональных и аналитических данных.

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"Мы также благодарны специалистам IT-сообщества за привлечение внимания к этой проблеме. И хотя первичный анализ показывает, что информация в указанной базе нерелевантна, это не умаляет для нас значимости проблемы. Наоборот, это повод для того, чтобы как можно быстрее запустить все запланированное в сфере IT-безопасности", - подытожил Евстратов...

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