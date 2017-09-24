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Приветствие "Слава Украине" может стать официальным для армии

Приветствие \"Слава Украине\" может стать официальным для армии
Соответствующее предложение внёс Кабинет Министров.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сделать обязательным для военнослужащих приветствие "Слава Украине! - Героям слава!". Об этом говорится в законопроекте №7549, зарегистрированном в Раде 5 февраля, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Страна.ua.

Проектом закона предлагается заменить военное приветствие "Здравия желаем" на "Слава Украине! - Героям слава!".

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", - сказано в документе.

Такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении Боевого знамени военному подразделению.

Кроме того, предлагается обязать военных во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, называть их должность, добавляя перед этим "товарищ".

Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку.
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Следить за указанной подготовкой будет заместитель командира бригады (полка) по морально-психологической подготовке...

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