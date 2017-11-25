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Военнослужащую Нацгвардии приговорили к четырем годам за работу на спецслужбы РФ

Военнослужащую Нацгвардии приговорили к четырем годам за работу на спецслужбы РФ
Женщина полностью раскаялась в действиях в ущерб национальным интересам Украины.

Коллегия судей Соломенского райсуда Киева признала виновной военнослужащую Национальной гвардии в государственной измене и приговорила ее к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины во вторник, 6 февраля, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.

СБУ установила, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба вооруженных сил РФ во время визита к родной сестре в Москву.

В ведомстве отметили, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Ей были определены разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора, рассказали в СБУ.

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"Правоохранители задержали техника-оператора в октябре прошлого года. Во время досудебного следствия женщина полностью раскаявшейся в действиях в ущерб национальным интересам Украины и оказала полное содействие следствию", – отметили в СБУ...

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