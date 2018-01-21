В центре Берлина в пятизвездочном отеле произошел пожар

Пока данных о пострадавших нет.
В центре Берлина, недалеко от Потсдамской площади горит пятизвездочный отель Mandala. Возгорание произошло на верхнем этаже высотного здания — по предварительным данным, в сауне, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Факты.
Огонь быстро распространился, перекинувшись на крышу 11-этажного здания. Постояльцы и персонал эвакуированы.
На место прибыли экстренные службы. Улица, на которой расположен отель, перекрыта в одном направлении.
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Информации о пострадавших пока не поступало...