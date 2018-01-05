Сильные снегопады в Японии: на дорогах заблокированы около полутора тысяч авто

В японской префектуре Фукуи рекордные снегопады привели к гибели одного человека, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на УНИАН.
Вероятно, погибший отравился угарным газом: мужчина заснул в машине с включенным двигателем, а снег заблокировал выхлопную трубу, сообщает Euronews.
Из-за снегопада на автостраде оказались заблокированными 1500 автомобилей. Многие дороги власти были вынуждены закрыть. Из-за непогоды не работают детские сады и начальные школы.
Отмечается, что за сутки в некоторых регионах Японии выпало полтора метра снега, что в шесть раз превышает норму.
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Напомним, один человек стал жертвой сильного снегопада, обрушившегося Москву (РФ) 4 февраля...