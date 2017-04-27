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В Британии незрячий завел себе необычного поводыря

В Британии незрячий завел себе необычного поводыря
Мужчина боится собак, поэтому завел лошадь-поводыря.

Британец, потерявший зрение, завел себе лошадь-поводыря из-за страха перед собаками. Об этом пишет издание Lancashire Telegraph, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

Поводырем станет американский мини-конь по кличке Дигби.

"Я потерял зрение и встречал многих людей, у которых были собаки-поводыри. Но у меня сильная фобия собак, с которой я не могу справиться. Я обрадовался, когда узнал, что тренируют специальных лошадей", - рассказал Мохаммед Салим Патель.

Конька уже привезли в британский город Блэкберн для того, чтобы поводырь и человек могли познакомиться. Однако пройдет еще несколько лет прежде чем лошадь будет достаточно подготовлена для полноценного выполнения своих функций.

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Еще одним плюсом, который приводят специалисты по подготовке лошадей-поводырей, является продолжительность их жизни - такой конь может прожить до 45 - 50 лет, тогда как собаки живут значительно меньше и при жизни незрячий человек меняет несколько поводырей с которыми имеет значительную эмоциональную связь.

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