В Греции 10 экс-министров подозревают в крупной коррупционной схеме

Схема касается медицинской сферы.
Прокуратура Греции подозревает восемь бывших министров и двух бывших премьер-министров в связи с крупным коррупционным расследованием. Об этом сообщает Ekathermini, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
Дело касается швейцарской фармацевтической компании Novartis, которая, по словам следователей, платила врачам за назначение лекарств ее производства по высоким ценам.
Прокуроры заявили, что бывшие политики знали об этой схеме и получили взятки за молчание. Официально имена подозреваемых не называют.
Подозреваемые чиновники работали в правительстве в период 2006-2015 годов. Следователи считают, что установление высоких цен стоило государству миллиарды во время финансового кризиса.
По информации греческих СМИ, политики получили около 50 млн евро взяток. СМИ также назвали имена чиновников, связанных с расследованием, среди них - бывший премьер-министр Антонис Самарас (2012-2015) и помощник премьер-министра Панагиотос Пикраменос (май-июнь 2012 года).
Также сообщается, что дело базируется преимущественно на показаниях трех человек, которые были включены в программу защиты свидетелей. В целом показания дали 20 человек.
Согласно их показаниям, крупнейшие выплаты на сумму 40 млн евро были осуществлены в период до 2010 года, тогда как суммы, уплаченные после 2010 года, составляли от 5 млн до 10 млн евро.
Самарас уже назвал обвинения "клеветой" и заявил, что подаст иск на действующего премьер-министра Алексиса Ципрас.
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Парламент Греции вскоре получит материалы дела, в которых содержатся подробности расследования, чтобы решить, давать ли разрешение на уголовное преследование бывших министров...