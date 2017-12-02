Во Франции – серьезные проблемы на дорогах

Сильный снегопад вызвал серьезные проблемы на дорогах северной части Франции и в Париже. Об этом сообщает The Associated Press, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
Национальный французский железнодорожный оператор был вынужден снизить скорость высокоскоростных поездов (TGV) из-за снега, которого выпало около 15 сантиметров в парижском регионе, и посоветовал пассажирам отложить свои поездки.
В 25 французских департаментах остается оранжевый уровень тревоги из-за опасных погодных условий и гололеда на дорогах в среду утром.
В ряде регионов школьным автобусам не позволили развоить детей.
Сообщается, что сотни автомобилистов провели ночь в ловушке в своем автомобиле в пригороде Парижа после того, как службам не удалось вовремя расчистить дороги.
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Полиция Парижа призвала водителей оставить свои автомобили дома, чтобы не создавать еще больше пробок.
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