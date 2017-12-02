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Во Франции – серьезные проблемы на дорогах

Во Франции – серьезные проблемы на дорогах
Некоторые водители застряли в снеговой ловушке.

Сильный снегопад вызвал серьезные проблемы на дорогах северной части Франции и в Париже. Об этом сообщает The Associated Press, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
Национальный французский железнодорожный оператор был вынужден снизить скорость высокоскоростных поездов (TGV) из-за снега, которого выпало около 15 сантиметров в парижском регионе, и посоветовал пассажирам отложить свои поездки.

В 25 французских департаментах остается оранжевый уровень тревоги из-за опасных погодных условий и гололеда на дорогах в среду утром.

В ряде регионов школьным автобусам не позволили развоить детей.

Сообщается, что сотни автомобилистов провели ночь в ловушке в своем автомобиле в пригороде Парижа после того, как службам не удалось вовремя расчистить дороги.

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Полиция Парижа призвала водителей оставить свои автомобили дома, чтобы не создавать еще больше пробок.

Во Франции – серьезные проблемы на дорогах


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