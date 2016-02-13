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Землетрясение в Тайване: количество погибших растет

Землетрясение в Тайване: количество погибших растет
Много людей пострадали и пропали без вести.

В результате землетрясения магнитудой 6,4 баллов вблизи тайваньского города Хуалянь травмы различной степени тяжести получили 243 человека, погибли по крайней мере четверо, пропавшими без вести считаются 60 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на РБК Украина.
По словам спасателей, 16 человек были заперты в жилом здании Хуаляна, популярном среди туристов на восточном побережье Тайваня. Также сообщается, что два человека оказались под обломками отеля "Маршал", который обвалился в результате землетрясения, они были живы и смогли подать сигнал спасателям.
Из-за стихийного бедствия также покосились четыре других здания: два отеля и военный госпиталь. В городе частично разрушены два моста. Президент страны потребовал немедленно разобраться с последствиями землетрясения.
"Президент попросил Кабинет министров и соответствующие министерства немедленно запустить механизм используемый при стихийных бедствиях и быстро разобраться с устранением последствий", - говорится в заявлении администрации президента Цай Инвень.
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Кроме того, в правительстве сообщают, что повторные толчки величиной не менее 5,0 могут сотрясать остров в ближайшие две недели...

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