США отреагировали на решение Дуды подписать нашумевший закон

Соединенные Штаты осудили скандальный закон.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудил решение президента Польши подписать скандальные изменения в закон об Институте национальной памяти, который запрещает утверждать о причастности поляков к Холокосту. Об этом сообщает The Hill, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
Критика от Тиллерсона появилась через несколько часов после того, как президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
"Соединенные Штаты Америки разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который вводит уголовное наказание за приписывание преступлений нацистов польскому государству", - говорится в заявлении Тиллерсона.
"Мы понимаем, что этот закон будет направлен в Конституционный суд Польши. Принятие этого закона негативно влияет на свободу слова и научные исследования", - добавил он.
Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Одновременно он направил закон в Конституционный суд на проверку.
Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
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