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США отреагировали на решение Дуды подписать нашумевший закон

США отреагировали на решение Дуды подписать нашумевший закон
Соединенные Штаты осудили скандальный закон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудил решение президента Польши подписать скандальные изменения в закон об Институте национальной памяти, который запрещает утверждать о причастности поляков к Холокосту. Об этом сообщает The Hill, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
Критика от Тиллерсона появилась через несколько часов после того, как президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

"Соединенные Штаты Америки разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который вводит уголовное наказание за приписывание преступлений нацистов польскому государству", - говорится в заявлении Тиллерсона.

"Мы понимаем, что этот закон будет направлен в Конституционный суд Польши. Принятие этого закона негативно влияет на свободу слова и научные исследования", - добавил он.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Одновременно он направил закон в Конституционный суд на проверку.

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

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