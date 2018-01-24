«Гелиос» покинул Харьков

Стал известен график товарищеских матчей харьковского «Гелиоса» на предсезонном учебно-тренировочном сборе в Турции, который начался 7 февраля.Готовиться к весенней части сезона на средиземноморском побережье подопечные Игоря Рахаева будут до 8 марта, сообщила клубная пресс-служба. За четыре недели пребывания в Анталье, куда команда отправилась из Харькова транзитом через Стамбул, намечено семь контрольных спаррингов.10 февраля в стартовом товарищеском матче сборов «Гелиос» померяется силами с венгерским клубом «Дьер ЕТО» (7-е место во Втором национальном дивизионе), 14-го числа запланирована игра с командой «Алмалык» из Узбекистана (7-е место по итогам чемпионата своей страны сезона-2017), 19-го – с еще одним венгерским коллективом «Кишварда» (2-е место во Втором национальном дивизионе), а 24 февраля с клубом «Абдыш-Ата» из Кыргызстана (вице-чемпион страны по итогам сезона 2017 года). Пятый спарринг сборов должен состояться 1 марта. Однако соперник еще не определен.Непосредственно в Турции станет известен и оппонент по контрольному матчу, который должен состояться 7 марта – за день до возвращения «солнечных» домой. А 3 марта «Гелиос» ждет встреча с белорусским клубом «Слуцк» (7-е место в итоговой таблице чемпионата Беларуси-2017).Накануне отлета в Турцию состав «Гелиоса» пополнился тремя новыми футболистами. Контракты с клубом подписали 31-летний вратарь Сергей Погорелый (на снимке), 37-летний защитник Владислав Зайчук и 28-летний атакующий полузащитник/нападающий Александр Лебеденко. Они работали со своими новыми партнерами на протяжении харьковских циклов зимней подготовки команды, а 7 февраля, уже как полноправные игроки команды, отправились в Турцию.Двое из этих троих новичков хорошо известны харьковским болельщикам. Сергей Погорелый ранее защищал ворота «Металлиста», после чего отправился в норвежский «Буде-Глимт», а Владислав Зайчук уже выступал за «Гелиос», а также за харьковский «Арсенал» и ФК «Харьков». Последней его командой был ахтырский «Нефтяник-Укрнефть». Александр Лебеденко выступал за клубы Сумской области и за мариупольский «Ильичевец», а в «Гелиос» он перешел из ФК «Полтава».Напомним, что во второй половине января первым зимним новичком «солнечных» стал 28-летний центральный полузащитник Евгений Чепурненко из черниговской «Десны»...